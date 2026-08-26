Sarà un fine settimana blindato in Gallura quello che inizia nel pomeriggio del 4 settembre. In programma c’è il matrimonio del miliardario Brendan Blumer che convola a nozze con l’olbiese Salvatore Spano.

Blumer, 39 anni, re delle criptovalute, lo scorso anno aveva acquistato a Romazzino, per 160 milioni di euro, la residenza dell’ex ministro del petrolio saudita Ahmed Zaki Yamani. Il miliardario avrebbe conosciuto il suo futuro marito in Costa Smeralda, quando Salvatore Spano lavorava nel negozio di Gucci. La vigilia del matrimonio è stata festeggiata durante una serata speciale (un posto a tavola costava 15mila euro), il Gala Night all’Hotel Cala di Volpe. Blumer e Spano hanno assistito con un gruppo di amici, molti gli olbiesi, al concerto di Katy Perry.

La festa di settembre sarà a bordo del traghetto Agata, attualmente nel porto di Olbia per un radicale intervento di riqualificazione. Sulla nave ci saranno il palco per le esibizioni di Lady Gaga e dei Coldplay e diversi ristoranti. Il traghetto si sposterà per le serate di festa davanti a Capo Figari e poi probabilmente davanti all’Hotel Pitrizza.

Sabato 5 settembre invece ci sarà il ricevimento a San Pantaleo, di fatto negozi e ristoranti saranno riservati agli ospiti degli sposi. Si parla anche di un concerto di Giorgia.

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