Da quasi un mese gli abitanti di vico II Cirene, esattamente dei civici 12a e 12b, sono costretti a sopportare i disagi causati da dai rifiuti abbandonati sul marciapiede davanti al loro palazzo. Una situazione, questa, che rischia di diventare un problema igienico-sanitario non da poco. Lo spiega bene Rossana Neri, un'abitante: «L’immondizia, che comprende anche sacchi aperti contenenti pannolini e scarti alimentari in decomposizione, emana odori nauseabondi e attira gatti randagi, blatte e topi, è un rischio per la salute pubblica». I responsabili non sono da cercare troppo lontano: Neri afferma che si tratta di alcuni vicini di casa che non rispettano le regole della differenziata.

«Tuttavia, anche se sono consapevole che gli addetti alla raccolta non sono tenuti a rimuovere la spazzatura non conforme, per questioni di decoro e igiene pubblica, dovrebbero portare via i sacchetti abbandonati da quasi un mese. O dobbiamo continuare a convivere con odori brutti, blatte e topi? Il Comune faccia qualcosa». Intanto, i condomini hanno inviato un’email agli uffici comunali preposti chiedendo un intervento immediato.

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