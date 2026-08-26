A Quartu nascono nuove azioni per tutelare il benessere animale.

Con questo obiettivo l’amministrazione intende assegnare contributi a chi vuole realizzare progetti che mirano a combattere e frenare il triste fenomeno del randagismo. L’obiettivo è promuovere azioni innovative ed efficaci per ridurre il numero di animali randagi e non desiderati, contribuendo a una gestione più sostenibile di cani e gatti.

«Seguiamo la strada maestra tracciata negli ultimi cinque anni», spiega l’assessora all’Ambiente Romina Mura, «investire sul benessere animale, in particolare sulla lotta al randagismo, e quindi sull'abbandono di cani e gatti che oltre che intervento di civiltà rappresenta per noi un’importante leva educativa con cui promuovere e ispirare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini nei confronti degli animali».

È stata pertanto avviata una manifestazione di interesse, a cui possono partecipare Enti pubblici ed Enti del terzo settore iscritti al Runts (registro unico nazionale del terzo settore) per acquisire progetti anche di durata triennale per prevenire il randagismo, prima di tutto con campagne di sterilizzazione e approntando stalli per cani e gatti che hanno vissuto in situazioni di emergenza. I progetti approvati saranno programmati e gestiti in sinergia con il Settore Ambiente. Sarà infatti stipulata apposita convenzione nella quale saranno precisate tutte le modalità di collaborazione. Ogni ente potrà presentare una sola proposta progettuale, corredata dal Bilancio preventivo, in cui dovrà essere precisata la quota a carico dell’associazione (minimo 20%) e la quota richiesta all’Amministrazione (massimo 80%). Le domande potranno essere presentate entro il 9 settembre.

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