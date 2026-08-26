Due serate all’insegna della cultura e dell’intrattenimento inserite nel programma di animazione estiva della Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Primo appuntamento domani alle 21 in Piazza Berlinguer con il grande cinema e la proiezione del film campione di incassi nel 2024 “Un mondo a parte” di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele.

Venerdì alle 20, negli spazi all’aperto del centro polifunzionale di via Sirios l’incontro dedicato a Grazia Deledda nel centenario del conferimento del Premio Nobel con il dialogo in lingua sarda “Gratzia e su Nobel totu sardu” con il regista teatrale Ottavio Congiu. Ingresso libero per entrambi gli appuntamenti.

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