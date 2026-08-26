Più cura per il verde pubblico. A chiederla è Ii Comitato spontaneo di residenti di Quartello a Quartu, che ha inoltrato al Comune due segnalazioni e richieste di intervento per lo stato del verde pubblico della zona. La prima riguarda via Andorra, dove, si legge nella segnalazione, «sono presenti lungo il marciapiede cespugli che crescono fino a restringere lo spazio per il passaggio dei pedoni. Gli interventi di potatura vengono effettuati ma con una frequenza che non coincide con la crescita della vegetazione. Di conseguenza per periodi anche prolungati i rami causano problemi soprattutto a disabili e anziani».

Il secondo problema riguarda i Giardini di via Fiume dove sono state realizzate «diverse aiuole con rosmarino ed erbe aromatiche. Purtroppo però sono abbandonate a sè stesse, senza potature e senza la rimozione delle erbe infestanti. In certi punti sono ormai completamente invase dalle erbacce». Detto questo, «chiediamo che vengano inserite nel calendario degli interventi di manutenzione, prevedendo la periodica eliminazione delle erbe infestanti, la potatura e la cura delle essenze». Lo scopo della segnalazione, «è contribuire a una gestione più efficace del verde del quartiere valorizzando gli interventi già fatti dal Comune, assicurando il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici». I Giardini di via Fiume sono il polmone verde più grande della città frequentato ogni giorno da tantissime persone.

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