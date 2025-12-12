L’ordinanza
12 dicembre 2025 alle 15:13
Sinnai, divieti e modifiche per il Rally
Si comunica che il giorno domenica 14 dicembre 2025, si svolgerà la prima edizione del Rally Città di Cagliari. Una delle prove speciali della gara si svolgerà in territorio di Sinnai nella Via Sant’Elena – Via Walderode (Tasonis), che verrà ripetuta due volte e con partenze alle ore 859 ed alle ore 12,57 della durata di circa 90 minuti ciascuna.
L’interruzione della circolazione, pertanto, sarà limitata al solo tratto di strada interessato allo svolgimento della prova speciale, rimanendo liberi alla circolazione stradale tutti i tratti interessati alle tappe di trasferimento.
