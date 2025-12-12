Un incidente stradale si è verificato ieri sera, poco dopo le 22 ,all’altezza dell’ingresso che conduce al cimitero di Elmas, lungo la strada statale 130. A scontrarsi sono state due automobili, che per cause ancora in fase di ricostruzione si sono urtate mentre una delle due stava per svoltare verso l’accesso laterale.

L’impatto ha causato un blocco parziale della carreggiata e reso necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno raggiunto rapidamente il punto dell’incidente. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a dirigere il traffico, deviando temporaneamente i veicoli per evitare congestioni e ulteriori disagi.

L’incidente ha provocato rallentamenti significativi, soprattutto per chi viaggiava in direzione Cagliari durante l’orario serale.

