Maracalagonis in festa per Santa Lucia. Il programma prevede per domani (sabato), la celebrazione delle messe nella Chiesa Santa Lucia alle ore 9 e nel pomeriggio, alle 17. Seguirà in serata la processione che partendo dalla stessa chiesa di Santa Lucia, attraverserà le vie Deledda, Gramsci,Umberto I, Marconi, Colombo, San Basilio, Minervini, f.lli Cervi, Corona, Garibaldi, Manzoni, dei Mille, San Gregorio, Nazionale, Omero, Kennedy, Santo Stefano, Nuoro, Cagliari, Parrocchia.

Alle 18, il rientro nella chiesa parrocchiale dove verrà celebrata una messa solenne. Al termine il simulacro di Santa Lucia sarà riportato sempre in processione nella sua chiesetta passando per le vie Giovanni XXIII e Roma. Alle 19.30 la chiusura con i fuochi d’artificio. Il Comitato quest'anno è presieduto da Silvana Cabiddu. Col parroco don Nicolò Praxolu, si invita la popolazione a preparare “is fogadonis” (i falò), nei vicinati dove passerà la processione.

Secondo gli studiosi, la chiesa di Santa Lucia risale al 17esimo secolo. Cento anni dopo la costruzione l'orientamento dell'ingresso venne invertito per scongiurare possibili inondazioni del rio Mela che scorreva nelle vicinanze del tempio.

