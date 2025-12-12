Operazione antidroga dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Dolianova: uno studente di 22 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto la scorsa notte, quando la pattuglia, transitando lungo le vie del centro abitato, ha notato il giovane che ha tentato di defilarsi rapidamente, subito dopo aver ceduto una dose di hashish a un 19enne studente del luogo.

Il presunto spacciatore è stato subito bloccato fra le vie del centro, accompagnato in caserma e arrestato dopo essere stato trovato in possesso di altre dieci dosi di sostanza. Altre dosi e un bilancino di precisione sono stati trovati nella abitazione.

L'operazione è scattata nell'ambito di servizi preventivi istituiti a Dolianova e negli altri Comuni del Parteolla, della Trexenta e del Gerrei su disposizione del comandante della Compagnia, il capitano Luca Delle Vedove.

Durante la notte sono state una decina le persone controllate a Dolianova e nelle strade di accesso. Perquisite anche alcune abitazioni.

© Riproduzione riservata