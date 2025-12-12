L’incidente
12 dicembre 2025 alle 14:04aggiornato il 12 dicembre 2025 alle 14:05
Assemini, ciclista travolto da un furgoncino sulla 130: trasportato in elisoccorso al BrotzuLo scontro è avvenuto tra i due semafori del Comune in direzione Iglesias
Incidente sulla Statale 130, tra i due semafori di Assemini in direzione Iglesias.
Un uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito da un furgoncino e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu.
***Notizia in aggiornamento***
