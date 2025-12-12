"Radici che generano radici". È lo slogan dell'iniziativa promossa dal Comune di Dolianova che lunedì prossimo coinvolgerà gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Dolianova e il Gruppo Scout. Dalle 9.30, in Via delle Rose, alla periferia sud del centro abitato, bambini e ragazzi del paese metteranno a dimora decine di alberi di leccio.

Le piante sono state donate al Comune dal Gruppo Superemme che da anni sostiene il progetto di rigenerazione ambientale.

«Con questa iniziativa vogliamo promuvuore la sostenibilità ambientale e l’educazione civica delle giovani generazioni - afferma l'assessore alla Cultura Chicco Fenu - una segnale chiaro della comunità contro il triste fenomeno degli incendi. A chi brucia noi rispondiamo piantando alberi. Lunedì sarà una bellissima giornata, invitiano tutta la cittadinanza a partecipare».

