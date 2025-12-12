Nuovo appuntamento per il Natale di Selargius, la rassegna istituzionale organizzata dagli assessorati alla Cultura e alle Attività produttive del Comune. Domenica la giornata di festa inizia a Su Planu: dalle 11 nell’oratorio della parrocchia dello Spirito Santo spazio a giochi, laboratori per bambini, e l’incontro con Babbo Natale e le mascotte.

Nel pomeriggio si prosegue in piazza Si ‘e Boi: dalle 17 alle 20 il parco del centro città diventerà un luogo incantato, dove le luci brillano più forte, i sorrisi si intrecciano e i bambini diventano i veri protagonisti.

Nella Casa di Babbo Natale, che sarà allestita in piazza, i bambini potranno trascorrere il pomeriggio fra scivoli gonfiabili, animatori e truccabimbi, scenografie spettacolari per foto di famiglia, una soffice nevicata, musica, colori ed energia grazie al Babbo dj

© Riproduzione riservata