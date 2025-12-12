L’amministrazione comunale di Settimo San Pietro ha deciso di istituire un premio per i laureati nell’anno 2025.

«Il premio, che prevede uno stanziamento in bilancio di 4000 euro, vuol essere - dice il sindaco Gigi Puddu- un incentivo per gli studenti universitari , con l’obiettivo di valorizzare il merito e l’eccellenza nello studio».

Per il 2025 verranno assegnati quattro premi destinati a studenti meritevoli tra i 21 e i 30 anni che abbiano conseguito una laurea Magistrale o Specialistica o anche una laurea Triennale con voto minimo di almeno 108 su 110.

Per i laureati col massimo dei voti ( 110 o 110 e lode) con la magistrale o specialistica il premio massimo sarà di 1200 euro, mentre per i laureati col massimo dei voti nella Triennale il premio massimo sarà di 800 ero.

In caso di parità nei punteggi verrà data precedenza allo studente con ISEE meno elevato.

Raffaele Serreli

