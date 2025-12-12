Selargius, tatuaggi per beneficenza: il progetto dell’artista FemaAppuntamento sabato con “Ink for love, inchiostro in cambio d’amore”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
“Ink for love, inchiostro in cambio d’amore”. Uno slogan che racchiude il senso del progetto pensato dal famoso tatuatore, Federico Marcia in arte Fema, con un gruppo di amici, pronto a prendere vita col primo appuntamento in programma domani - sabato 13 dicembre - nel centro commerciale di Selargius “I Mulini di Su Planu”.
Protagonisti i tatuaggi dell’artista residente a Selargius, che per l’occasione diventano dei veri e propri gesti d’amore: “tutto il ricavato sarà donato in beneficenza”, spiega il tatuatore annunciando l’iniziativa di domani, dalle 9 alle 20 nella galleria della struttura commerciale di via Piero della Francesca.
“Con questa prima iniziativa abbiamo scelto di sostenere l’associazione Amici del branco, da anni impegnata a reculare e aiutare gli amici a quattro zampe in difficoltà”, racconta Fema, che per oltre dieci ore realizzerà tatuaggi senza guadagnare neanche un euro.
“Anche il centro commerciale ci ospiterà a costo zero, così come il dj e chi offrirà il catering”. Un appuntamento che ha richiamato l’attenzione di decine di persone già in lista per un tatuaggio, ma l’iniziativa è aperta a chiunque anche senza appuntamento.
“È solo l’inizio”, annuncia Fema, “l’intenzione è organizzare altri eventi per aiutare chi più ha bisogno, un appuntamento itinerante più volte all’anno e ogni edizione avrà una finalità diversa”. In prospettiva c’è anche la nascita di un’associazione: “la missione è fare del bene attraverso i tatuaggi”.