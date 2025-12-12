“Ink for love, inchiostro in cambio d’amore”. Uno slogan che racchiude il senso del progetto pensato dal famoso tatuatore, Federico Marcia in arte Fema, con un gruppo di amici, pronto a prendere vita col primo appuntamento in programma domani - sabato 13 dicembre - nel centro commerciale di Selargius “I Mulini di Su Planu”.

Protagonisti i tatuaggi dell’artista residente a Selargius, che per l’occasione diventano dei veri e propri gesti d’amore: “tutto il ricavato sarà donato in beneficenza”, spiega il tatuatore annunciando l’iniziativa di domani, dalle 9 alle 20 nella galleria della struttura commerciale di via Piero della Francesca.

“Con questa prima iniziativa abbiamo scelto di sostenere l’associazione Amici del branco, da anni impegnata a reculare e aiutare gli amici a quattro zampe in difficoltà”, racconta Fema, che per oltre dieci ore realizzerà tatuaggi senza guadagnare neanche un euro.

“Anche il centro commerciale ci ospiterà a costo zero, così come il dj e chi offrirà il catering”. Un appuntamento che ha richiamato l’attenzione di decine di persone già in lista per un tatuaggio, ma l’iniziativa è aperta a chiunque anche senza appuntamento.

“È solo l’inizio”, annuncia Fema, “l’intenzione è organizzare altri eventi per aiutare chi più ha bisogno, un appuntamento itinerante più volte all’anno e ogni edizione avrà una finalità diversa”. In prospettiva c’è anche la nascita di un’associazione: “la missione è fare del bene attraverso i tatuaggi”.

© Riproduzione riservata