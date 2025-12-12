Naufragio a Capo Spartivento: sei migranti recuperati su uno scoglioIl gruppo avvistato da una motovedetta è stato raggiunto dai sommozzatori dei vigili del fuoco
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero di 6 migranti – tutti uomini, sedicenti algerini – su uno scoglio a Capo Spartivento.
Le operazioni di soccorso sono iniziate intorno alla mezzanotte e si sono concluse alle 4 del mattino su richiesta della Capitaneria di Cagliari che li ha avvistati con la motovedetta.
I sei uomini, visitati dal 118, stanno bene e sono stati consegnati alle forze dell’ordine che li hanno portati al centro di accoglienza di Monastir.
Secondo una prima ricostruzione, il barchino a bordo del quale stavano cercando di raggiungere la costa è finito sugli scogli, danneggiandosi e arenandosi.
I naufraghi erano provati dal freddo, ma nessuno di loro è stato trovato in gravi condizioni.
Roberto Carta