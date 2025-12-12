L’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero di 6 migranti – tutti uomini, sedicenti algerini – su uno scoglio a Capo Spartivento.

Le operazioni di soccorso sono iniziate intorno alla mezzanotte e si sono concluse alle 4 del mattino su richiesta della Capitaneria di Cagliari che li ha avvistati con la motovedetta.

I sei uomini, visitati dal 118, stanno bene e sono stati consegnati alle forze dell’ordine che li hanno portati al centro di accoglienza di Monastir.

Secondo una prima ricostruzione, il barchino a bordo del quale stavano cercando di raggiungere la costa è finito sugli scogli, danneggiandosi e arenandosi.

I naufraghi erano provati dal freddo, ma nessuno di loro è stato trovato in gravi condizioni.

Roberto Carta

