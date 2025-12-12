Una copiosa perdita d’acqua è stata segnalata nella torre piezometrica situata nella zona di Rio San Girolamo. Al momento, nonostante l’ingente fuoriuscita, non risulta alcun intervento di riparazione in corso, e il flusso d’acqua continua ininterrotto.

Da chiarire le cause dell’anomalia: secondo alcune ipotesi, la perdita potrebbe essere intenzionale, finalizzata allo svuotamento della struttura, destinata alla dismissione in vista dei lavori della nuova strada previsti nell’area. L’opera pubblica, infatti, richiederà presumibilmente la rimozione della torre piezometrica, e lo svuotamento potrebbe rappresentare una fase preliminare.

Altre fonti, invece, propendono per un possibile guasto tecnico, come la rottura di un galleggiante o un malfunzionamento delle valvole di regolazione, che avrebbe causato l’uscita incontrollata dell’acqua.

In assenza di comunicazioni ufficiali, resta l’incertezza sulle reali motivazioni della perdita.

