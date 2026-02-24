Al Comune di Sinnai è stato pubblicato l'avviso per la concessione di contributi economici ai privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili ubicati, alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi del ciclone Harry per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale con deliberazione della Giunta comunale.

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti che hanno subito danni all’abitazione di residenza, alle autovetture private e alle attività economiche e produttive (con esclusione di quelle afferenti al comparto agricolo e/o zootecnico).

