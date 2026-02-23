Sinnai, istituito il "Punto di facilitazione digitale"Operativo al secondo piano del Palazzo comunale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Istituito a Sinnai il “Punto di facilitazione digitale” al secondo piano del Palazzo comunale. Questi gli orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11; lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.
Possibile l’appuntamento per i servizi comunali dei Tributi (TARIP, IMU), il supporto per attivare la Carta d’identità digitale sul proprio cellulare e per recuperare PIN e PUK.
Disponibile anche il personale per aiutare l’utente a scaricare le bollette TARIP, i certificati anagrafici e accedere ai servizi online dei vari enti pubblici: Fascicolo sanitario elettronico, servizi PagoPA, INPS – ISEE. Ma anche per accedere al portale del Centro per l’impiego.