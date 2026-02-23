L'assessore comunale ai Lavori Pubblici e ai Servizi Tecnologic del Comune di Quartu, Antonio Conti, ha tenuto un incontro con i vertici di E-Distribuzione, sollecitando il ripristino delle strade del centro urbano volto durante i lavori sulla rete elettrica.

Nei giorni scorsi era stato il sindaco Graziano Milia a parlare dei ritardi nei ripristini dopo la messa in opera dei sottoservizi di Enel, evidenziando i disagi per la sicurezza dei cittadini oltre che per il decoro urbano. Milia aveva anche espresso la volontà di fermare le nuove autorizzazioni fino a quando non sarebbero stati completati gli interventi previsti nei precedenti accordi. Sollecitato nell'incontro un cronoprogramma di intervento che metta in cima alla lista le maggiori criticità, a partire dalla via Cimabue.

I vertici dell’Enel hanno condiviso l’urgenza di recuperare sui ritardi accumulati e hanno espresso la disponibilità a predisporre un nuovo piano volto ad accelerare sul pregresso, anche tenendo conto del programma del quinto lotto di asfalti recentemente avviato dall’Amministrazione comunale. Contestualmente hanno assicurato maggiore sollecitudine nei ripristini degli scavi che interesseranno la città di Quartu in futuro.

