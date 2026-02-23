È stata riaperta al pubblico la Piazzetta Vittorio Cogoini di San Vito. Si tratta di un punto di ritrovo soprattutto per i bambini e le famiglie. Negli ultimi mesi la piazzetta è stata sottoposta una serie di lavori, con la realizzazione di una resina protettiva e di un nuovo arredo: fra questi, altre due panche-tavolo coperte.

