Settanta persone fermate e controllate, denunce e sanzioni amministrative durante il contro di esercizi pubblici. E' questo il risultato di un vasto servizio di prevenzione disposto dal capitano Pasquale Striano nell'ambito della Compagnia dei carabinieri di San Vito.

Mobilitati su tutto il territorio, i militari del Nucleo operativo radiomobile e delle stazione di San Vito, Armungia, Villasimius, Castiadas, Villaputzu e Muravera, con l'obiettivo di garantire la sicurezza stradale, prevenire i reati contro il patrimonio e contrastare l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Come detto, i militari hanno controllato oltre 70 persone e 30 veicoli, nonché verificato 6 esercizi pubblici, elevando sanzioni amministrative per quasi 6.000 euro, ritirando due patenti di guida e sottoponendo a fermo amministrativo un veicolo.

Durante i controlli, l'attenzione dei militari si è concentrata anche sulla tutela delle vittime di violenza di genere. In tale contesto, un 42enne, residente a San Vito e già noto alle Forze di Polizia, è stato deferito in stato di libertà per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'uomo, infatti, avrebbe disatteso le stringenti prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria a tutela dell'ex compagna.

Sul fronte della sicurezza stradale, le verifiche hanno portato alla denuncia di quattro automobilisti per comportamenti gravemente irresponsabili alla guida. Un 44enne residente a Muravera, è stato deferito per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento etilometrico. Un 23enne, anch'egli di Muravera, ha invece opposto il rifiuto agli accertamenti sanitari specifici per l'uso di sostanze stupefacenti e, a seguito di una perquisizione del suo veicolo, è stato trovato in possesso di 2,5 grammi di hashish, venendo così altresì segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore. Una denuncia per guida sotto l'effetto sostanze stupefacenti è scattata anche per un 53enne originario della Capitale. Infine, un 44enne residente a Sinnai, già noto alle Forze di Polizia, è stato sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente e sprovvisto della necessaria copertura assicurativa. Anche per lui, oltre alle gravi contestazioni al codice della strada, è scattata la segnalazione amministrativa per uso personale di droga, in quanto occultava all'interno dell'abitacolo poco più di due grammi di hashish.

L'operazione si inserisce nel più ampio e costante dispositivo di prevenzione e controllo del territorio messo in campo dall'Arma dei Carabinieri. L'obiettivo rimane quello di assicurare una presenza capillare per rassicurare la cittadinanza, contrastando ogni forma di illegalità, tutelando la sicurezza sulle strade e intervenendo con prontezza a protezione delle fasce più vulnerabili della comunità.

