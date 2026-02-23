La Conferenza dei sindaci e del Consiglio Metropolitano di Cagliari ha approvato la variazione al Bilancio della stessa Città Metropolitana con cui sono state ufficialmente stanziate le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).

Tra queste, figurano anche i tre milioni di euro destinati al Comune di Settimo San Pietro per portare avanti il programma di riqualificazione del centro storico, avviato un anno fa. Grande soddisfazione espressa dal sindaco Gigi Puddu e dal vice sindaco Antonio Concu: «Con questi fondi sarà realizzato il secondo intervento del progetto avviato lo scorso anno sulle vie Parrocchia e Aldo Moro con rifacimento anche della storica Piazzetta don Secchi».

Proprio la scorsa settimana, la Piazzetta don Secchi è stata riaperta lungo la via Parrocchia, con la sistemazione anche delle due scale di accesso alla Piazza chiesa e con la realizzazione di una nuova piccola aiuola. Prevista anche la piantumazione di essenze e di alcuni alberi.

Con questi lavori, oltre alla nuova pavimentazione stradale in lastre di granito e sampietrini nelle vie Moro e Parrocchia che sono state dotate anche di nuovi sottoservzi.

