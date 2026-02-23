Sarroch: Marcello Masu guiderà l'assessorato allo SportMasu curerà l’assessorato rimasto vacante dopo le dimissioni dello scorso ottobre di Matteo Argiolas
Il sindaco, Angelo Dessì, ha affidato al consigliere Marcello Masu la delega alle Politiche dello sport: l’incarico è stato annunciato durante l’ultimo Consiglio comunale.
Masu curerà l’assessorato rimasto vacante dopo le dimissioni dello scorso ottobre di Matteo Argiolas.
Marcello Masu, che negli ultimi anni ha lavorato a stretto contatto con le associazioni del territorio in qualità di presidente della Commissione Cultura, Sport e Istruzione, è pronto per il nuovo incarico: «Ringrazio il Sindaco e i colleghi per avermi affidato questo incarico, che affronterò con massima serietà e disponibilità. Sarà un lavoro impegnativo e andrà in continuità con l'ottimo lavoro svolto dal collega che mi ha preceduto e seguirà la visione corale dell'amministrazione. Per noi è fondamentale continuare a sostenere le società sportive, realtà molto importanti, alcune di livello nazionale. A breve daremo il via a una serie di incontri con tutte le associazioni per confrontarci sulle tematiche legate al mondo dello sport e per costruire insieme nuove iniziative, anche di carattere sociale, orientate alla crescita e all’inclusione della nostra comunità».