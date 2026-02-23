Il sindaco, Angelo Dessì, ha affidato al consigliere Marcello Masu la delega alle Politiche dello sport: l’incarico è stato annunciato durante l’ultimo Consiglio comunale.

Masu curerà l’assessorato rimasto vacante dopo le dimissioni dello scorso ottobre di Matteo Argiolas.

Marcello Masu, che negli ultimi anni ha lavorato a stretto contatto con le associazioni del territorio in qualità di presidente della Commissione Cultura, Sport e Istruzione, è pronto per il nuovo incarico: «Ringrazio il Sindaco e i colleghi per avermi affidato questo incarico, che affronterò con massima serietà e disponibilità. Sarà un lavoro impegnativo e andrà in continuità con l'ottimo lavoro svolto dal collega che mi ha preceduto e seguirà la visione corale dell'amministrazione. Per noi è fondamentale continuare a sostenere le società sportive, realtà molto importanti, alcune di livello nazionale. A breve daremo il via a una serie di incontri con tutte le associazioni per confrontarci sulle tematiche legate al mondo dello sport e per costruire insieme nuove iniziative, anche di carattere sociale, orientate alla crescita e all’inclusione della nostra comunità».

