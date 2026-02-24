Il 12 marzo prossimo, dalle 9.30 alle 12.30, si terrà a Sestu  la campagna di microchippatura gratuita per cani, promossa dal canile "Cave Canem",  in collaborazione con la Asl 8 e i Comuni di Sestu, Ussana, Quartucciu, Serdiana e Donori.

L'appuntamento è nella sede dello stesso al chilometro 4,950 della strada provinciale 9.

Un’importante iniziativa per la tutela degli animali. Per informazioni contattare il numero 3938150549.

