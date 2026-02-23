Rafforzare la filiera corta cerealicola e favorire un dialogo diretto tra produttori e utilizzatori. Questo è l’obiettivo dell’incontro, promosso da Laore Sardegna in collaborazione con i Gal e le amministrazioni comunali. Appuntamento domani, martedì 24 febbraio, alle 15.30 nell’ex Monte Granatico di Guasila.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione delle filiere corte locali e si rivolge ai produttori agricoli e trasformatori di cereali, ma anche a consumatori, ristoratori, agriturismi, mense scolastiche e collettive e operatori del settore commerciale che include tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande e l’accoglienza.

Ad aprire i lavori saranno i saluti della sindaca Paola Casula e del presidente del Gruppo Azione Locale (Gal) Sarrabus, Gerrei Trexenta, Antonio Arba. Seguirà la presentazione del programma di valorizzazione della filiera corta cerealicola a cura di Laore Sardegna.

Seguirà il laboratorio partecipato (uno spazio di ascolto e confronto per far emergere criticità e opportunità) la definizione di una tabella di marcia condivisa per rafforzare la filiera locale e creare un legame sempre più stretto tra chi produce e chi porta in tavola i prodotti del territorio.

L’appuntamento rappresenta un momento strategico per il territorio: mettere in rete competenze, esperienze e bisogni consente di costruire un modello economico più sostenibile, capace di garantire qualità e giusto reddito ai produttori, rafforzando al tempo stesso l’identità agricola locale e la fiducia dei consumatori.

© Riproduzione riservata