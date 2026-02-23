La bandiera ucraina sventolerà a Quartu sulla facciata del palazzo del Comune e dell’ex convento dei Cappuccini. La decisione è stata assunta dall’amministrazione per domani, 24 febbraio, per il quarto anniversario dell’invasione russa.

Quartu, da sempre sensibile alla tutela dei diritti umani e della libertà, si legge in una nota, «intende così confermare il legame di profonda amicizia che unisce la comunità ucraina al tessuto sociale della città. Un rapporto che prosegue, con ancora più vigore in questi anni, portando avanti i valori della solidarietà, dell’ospitalità e del sostegno costante, sia da parte della cittadinanza che tramite delle istituzioni».

L’amministrazione «ritenendo doveroso mostrare la propria solidarietà anche in occasione della ricorrenza, partecipa, accanto alla Nau – Network Associazioni per l'Ucraina, alle iniziative patrocinate dall’Ambasciata d’Ucraina nella Repubblica Italiana, affinché la memoria delle migliaia di vittime non sbiadisca e l’attenzione sui valori della democrazia resti elevata».

Il giallo e il blu «rappresentano anche una forma di difesa dei valori universali su cui si fonda l’Europa stessa. L’Ucraina è una ferita aperta nel continente europeo: non bisogna abituarsi all’idea della guerra e dei soprusi, ma bisogna continuare a elargire solidarietà e a difendere il principio fondamentale della libertà».

