A Mandas sono iniziati i lavori di pulizia e sistemazione del cimitero, rimandati nelle scorse settimane a causa delle piogge persistenti.

Il miglioramento delle condizioni meteo ha consentito di avviare gli interventi attesi da tempo. Il sindaco Umberto Oppus ha ringraziato pubblicamente chi è impegnato nelle operazioni: «Un grazie di cuore a Manuele Gessa, il necroforo della cooperativa che gestisce l’area cimiteriale che, finalmente dopo questo mese e mezzo di pioggia, ha potuto iniziare i lavori di pulizia e sistemazione del cimitero».

Nel frattempo, l’Ufficio tecnico comunale ha completato i sopralluoghi nelle aree colpite dal maltempo e ha trasmesso le relazioni alla Protezione Civile. Nei prossimi giorni il primo cittadino firmerà una nuova ordinanza per disporre gli interventi urgenti necessari a garantire sicurezza e ripristino delle strutture danneggiate.

© Riproduzione riservata