Sestu, sconvolta dal dolore, saluterà domani mattina, nella chiesa di San Giorgio il piccolo Lorenzo Corona, il bambino morto ieri sera soffocato da un boccone.

Il bimbo avrebbe compiuto cinque anni il prossimo 16 aprile. Inutili l’altra sera i primi tentativi di soccorso dei genitori e poi degli operatori del 118. Dolore e lacrime nella scuola dell’infanzia “Collodi”. Sul banco di Lorenzo qualcuno ha messo una rosa bianca.

«Era un bambino solare, tranquillo e gentile», dice la dirigente scolastica Marcella Pinna. «Cercheremo di ricordarlo nel modo migliore, cercando di accompagnare nel lutto anche i suoi compagni. Nel modo più delicato possibile».

A esprimere il dolore di un’intera comunità è la sindaca Paola Secci: «La notizia della morte del nostro piccolo Lorenzo ha spezzato il cuore di tutti».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata