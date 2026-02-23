«La notizia della morte del nostro piccolo Lorenzo, ha spezzato il cuore dell’intera comunità. Un dolore che annienta, che lascia sgomenti e increduli. Davanti a una perdita così grande non esistono parole capaci di colmare il vuoto o di alleviare la sofferenza dei suoi genitori e dei familiari».

Le cerca, le parole, la sindaca di Sestu Paola Secci, per cercare di esprimere il sentimento della sua comunità sconvolta dalla morte del bimbo di 5 anni soffocato da un pezzo di wurstel ieri sera, mentre in casa con la famiglia.

«Come sindaca e amministrazione, ci uniamo con profonda commozione al lutto che ha colpito tutti noi. È un momento di silenzio, di rispetto e di vicinanza sincera. L’abbraccio dell’intera comunità vuole stringersi forte attorno alla famiglia di Lorenzo, anche se sappiamo che nulla potrà cancellare un dolore così immenso».

La prima cittadina aggiunge: «Stiamo collaborando con la scuola e con la parrocchia per offrire sostegno concreto e umano, per stare accanto ai genitori e per accompagnare il nostro piccolo angioletto Lorenzo con tutto l’amore che siamo capaci di donare. In queste ore di sgomento, dimostriamo di essere una comunità unita, capace di farsi forza l’un l’altra. Con rispetto e discrezione, restiamo vicini alla famiglia, custodendo nel cuore il sorriso di Lorenzo. Che il nostro affetto e la preghiera possa essere un piccolo conforto in mezzo a un dolore così grande».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata