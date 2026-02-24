«A Kiev per la decima volta dall'inizio della guerra. Per ribadire che l'Europa è al fianco dell'Ucraina, finanziariamente, militarmente e in questo rigido inverno».

Così la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, giunta in Ucraina assieme al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa per ribadire il sostegno Ue a Kiev nel quarto anniversario dell’inizio con il conflitto con la Russia, cominciato con l’invasione delle truppe di Mosca del 24 febbraio 2022.

«Siamo qui – ha aggiunto Von der Leyen – per sottolineare il nostro impegno costante nella giusta lotta dell'Ucraina. E per inviare un messaggio chiaro sia al popolo ucraino che all'aggressore: non ci arrenderemo finché non sarà ristabilita la pace. La pace alle condizioni dell'Ucraina».

Ieri, alla vigilia della partenza, la presidente della Commissione Ue aveva affermato: «Un giorno l'Ucraina sarà al sicuro. L'Ucraina sarà libera. L'Ucraina farà parte della nostra famiglia europea».

(Unioneonline)

