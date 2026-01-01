Sinnai, da quest’anno il secco verrà ritirato una volta ogni 15 giorniPrevista anche la raccolta degli abiti usati una volta al mese
Da domani la raccolta del secco a Sinnai si farà una volta ogni 15 giorni. L'iniziativa è stata presa dal Comune: negli ultimi sei mesi, la quantità di secco prodotta si è notevolmente ridotta, grazie ad una maggiore differenziazione dei rifiuti. L’obiettivo di incentivare ulteriormente la corretta differenziazione, di consolidare i buoni comportamenti, già adottati da famiglie e attività produttive, migliorare l’efficienza e la sostenibilità del servizio di raccolta. Ovviamente, come ha assicurato l'assessora al Bilancio Kataiuscia Concas- la modifica del servizio di raccolta sarà tenuta in considerazione in fase di ricalcolo dell’imposta TARIP. Previsto l'incrementando di altri servizi: tra questi, il ritiro a domicilio, una volta al mese, degli abiti usati. Possibili anche ulteriori servizi aggiuntivi di prossima comunicazione agli utenti. Sempre, secondo il Comune, <questa evoluzione del servizio, rappresenta un passo condiviso verso un modello di gestione dei rifiuti più sostenibile, che valorizza l’impegno della comunità e tutela l’ambiente>.
A gennaio,il secco verrà ritirato domani 2 gennaio, il 16 e il 30 gennaio. Eccezionalmente domani verrà ritirata anche la plastica.