Sinnai, convocato il Consiglio comunaleSul tavolo il regolamento per l'istituzione della Tassa di soggiorno
Il Consiglio Comunale di Sinnai è convocato in seduta straordinaria per il 12 dicembre alle ore 16 presso l’aula consiliare. Due gli argomenti all'ordine del giorno: si inizierà con la discussione delle interrogazioni e delle delle interpellanze a risposta orale e si continuerà con l'approvazione del regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell'imposta di soggiorno.
Sul tema la minoranza ha presentato una sessantina di emendamenti con la discussione avviata nell'ultima seduta del Consiglio.