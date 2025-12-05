Muravera, grande festa per San NicolaIl primo solenne appuntamento è alle 17.30 con la processione per le vie del centro
Grande festa il 6 dicembre a Muravera per San Nicola, il patrono del paese. Il primo solenne appuntamento è alle 17.30 con la processione per le vie del centro: partenza da piazza Chiesa per proseguire in via Marconi, via Portico, via Quattroventi, via Roma, via Verdi, ancora via Marconi e rientro in chiesa. Dopo la messa (18.30) piccolo incontro conviviale in piazza Chiesa.
Alle 21 nell’oratorio Madre Teresa di Calcutta balli di gruppo in compagnia di Tiziana. Domenica 7 dicembre si parte invece con i preparativi per la festa di Santa Lucia (12-14 dicembre), una delle più sentite: il comitato organizzatore, con partenza dalla chiesetta di Santa Lucia alle 15.30, attraverserà il paese per “sa cicca de sa linna”. La raccolta, cioè, della legna che servirà poi per accendere il grande falò.