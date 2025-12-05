Il premio “Mandarese dell’Anno” è stato assegnato alle imprenditrici Cristina Ennas, Maria Luisa Cappai, Luisa Atzori, Barbara Porcedda, Agostina Piano e Monica Zanolla. A deciderlo è stata la Giunta comunale di Mandas che a ogni fine anno, in occasione del Festival internazionale della letteratura da viaggio dedicato allo scrittore britannico David Herbert Lawrence, premia uno o più cittadini che si sono distinti come esempi virtuosi di cittadinanza attiva, solidarietà, spirito imprenditoriale e amore per il territorio.

«Questa edizione del Festival intitolata “Non siete sole” era dedicata alla riflessione, al dialogo e alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società contemporanea - spiega il sindaco Umberto Oppus -; per questo motivo abbiamo deciso di assegnare il premio Mandarese dell’Anno 2025 a quelle figure femminile che hanno contribuito, attraverso la propria attività, alla promozione del turismo e della memoria culturale di Mandas rendendo il paese un punto di riferimento per visitatori, studiosi e appassionati di cultura locale».

Questa la motivazione del riconoscimento: «Le imprenditrici Cristina Ennas, Maria Luisa Cappai, Luisa Atzori, Barbara Porcedda, Agostina Piano e Monica Zanolla hanno saputo coniugare tradizione e innovazione, valorizzando la cultura enogastronomica mandarese e l’accoglienza tipica del territorio attraverso il valore sociale delle loro azioni che rappresentano un concreto messaggio di autonomia, forza e determinazione femminile, in sintonia con lo spirito del festival “Non siete sole” e con l’impegno collettivo contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere».

La cerimonia di consegna del Premio avverrà nel corso delle iniziative culturali del XVII Festival Lawrence, in un momento pubblico di condivisione e riconoscimento dell’importanza del ruolo. «Ricevere questo riconoscimento è una grande soddisfazione e uno stimolo a proseguire nel mio lavoro con sempre maggior impegno e amore per quello che faccio», dice Cristina Ennas, titolare dell’agriturismo Le Vigne Ducali.

