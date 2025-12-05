Il sindaco metropolitano di Cagliari, Massimo Zedda, ha nominato la vicesindaca metropolitana e conferito le deleghe ai consiglieri in carica. «Auguro buon lavoro ai  delegati», dice Zedda, «è importante che ci sia un proficuo rapporto con i sindaci dei comuni appartenenti alla Città Metropolitana e con i dirigenti, affinché si possa rispondere al meglio alle esigenze dell'area metropolitana».

Il nuovo assetto delle deleghe risulta così composto:

  • Maria Barbara Pusceddu (Sinnai) – Vicesindaca metropolitana e delega in materia di Personale;
  • Elisa Usalla (Quartu Sant’Elena) – Politiche Europee;
  • Antonio Pani (Quartu Sant’Elena) – Cultura, Sport, Politiche identitarie, Turismo;
  • Stefano Piano (Capoterra) – Bilancio, Politiche sociali;
  • Matteo Massa (Cagliari) – Ambiente, Politiche Agricole, Antidiscriminazione e Inclusione;
  • Isacco Fanni (Siliqua) – Lavori Pubblici;
  • Omar Zaher (Selargius) – Mobilità, Sicurezza Stradale, TPL, Immigrazione;
  • Rachele Garau (Assemini) – Pianificazione Strategica, Pari Opportunità;
  • Martino Sarritzu (Quartu Sant’Elena) – Trasparenza;
  • Maria Caterina Argiolas (Monserrato) – Pubblica Istruzione;
  • Antonio Concu (Settimo San Pietro) – Viabilità.

Restano in capo al Sindaco Metropolitano le deleghe in materia di:

  • Polizia Metropolitana;
  •  Società Partecipate.

(Unioneonline)

