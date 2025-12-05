Città Metropolitana di Cagliari, Zedda assegna le delegheLa vice è la prima cittadina di Sinnai, Maria Barbara Pusceddu
Il sindaco metropolitano di Cagliari, Massimo Zedda, ha nominato la vicesindaca metropolitana e conferito le deleghe ai consiglieri in carica. «Auguro buon lavoro ai delegati», dice Zedda, «è importante che ci sia un proficuo rapporto con i sindaci dei comuni appartenenti alla Città Metropolitana e con i dirigenti, affinché si possa rispondere al meglio alle esigenze dell'area metropolitana».
Il nuovo assetto delle deleghe risulta così composto:
- Maria Barbara Pusceddu (Sinnai) – Vicesindaca metropolitana e delega in materia di Personale;
- Elisa Usalla (Quartu Sant’Elena) – Politiche Europee;
- Antonio Pani (Quartu Sant’Elena) – Cultura, Sport, Politiche identitarie, Turismo;
- Stefano Piano (Capoterra) – Bilancio, Politiche sociali;
- Matteo Massa (Cagliari) – Ambiente, Politiche Agricole, Antidiscriminazione e Inclusione;
- Isacco Fanni (Siliqua) – Lavori Pubblici;
- Omar Zaher (Selargius) – Mobilità, Sicurezza Stradale, TPL, Immigrazione;
- Rachele Garau (Assemini) – Pianificazione Strategica, Pari Opportunità;
- Martino Sarritzu (Quartu Sant’Elena) – Trasparenza;
- Maria Caterina Argiolas (Monserrato) – Pubblica Istruzione;
- Antonio Concu (Settimo San Pietro) – Viabilità.
Restano in capo al Sindaco Metropolitano le deleghe in materia di:
- Polizia Metropolitana;
- Società Partecipate.
(Unioneonline)