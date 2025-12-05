Prosegue il viaggio di Saboris Antigus 2025, il circuito che celebra le tradizioni, i sapori e le eccellenze dei paesi della Sardegna. Dopo il successo delle precedenti tappe, domenica 7 dicembre sarà Guasila ad accogliere la manifestazione con una giornata interamente dedicata alla riscoperta delle tradizioni, della cultura e della convivialità. Il programma prenderà il via alle 8 con la Santa Messa presso il Santuario della Beata Vergine Assunta, seguita da una seconda celebrazione alle 10.00. Dalle 10 apriranno inoltre l’Infopoint e il percorso enogastronomico con esposizione di artigiani, commercianti e hobbisti, e dimostrazioni degli antichi mestieri, che animeranno il centro del paese fino alle 18.

Alle 10.30 da Piazza Municipio partiranno le prime visite guidate al centro storico e alla domus de janas “Riu sa mela”, con prenotazione presso l’infopoint. La mattinata sarà accompagnata dalla musica tradizionale di Su Cunzertu Antigu. Alla stessa ora, in Piazza De Gasperi, si terrà un laboratorio di lettura per bambini a cura della Biblioteca Comunale, mentre in Piazza Trexenta si esibirà il gruppo Sabores de Beranu. Sempre dalle 10.30, per le vie del paese, l’atmosfera sarà animata dall’Orchestra Popolare Sarda con un intrattenimento musicale itinerante. I più piccoli potranno partecipare, alle 11 nel parcheggio comunale, al laboratorio “Mani in pasta” curato da Alessandro Falchi, mentre alle 11.15, presso il Teatro dei Fratelli Medas in Piazza Municipio, si terrà la vestizione dell’abito tradizionale femminile, a cura dell’associazione Su Zinnibiri San Pietro.

Alle 11.30, sempre dall’Infopoint, partiranno nuove visite guidate e sarà il momento dello Show Cooking con lo Chef Pierpaolo Argiolu, condotto da Raimondo Mandas: un’occasione per degustare un piatto tipico accompagnato dai vini della Cantina Argiolas. Dopo il canto itinerante del Coro Polifonico Cantos de Jara di Gesturi (alle 11.30, tra Piazza Pertini, Via Roma e Piazza Trexenta), e le visite delle 12.30, la giornata proseguirà con la pausa pranzo nelle locande e nei punti ristoro alle 13.00, accompagnata ancora una volta dalla musica itinerante dell’Orchestra Popolare Sarda e dal concerto di Su Cunzertu Antigu in Piazza Municipio. Nel pomeriggio, dalle 14.30, riprenderanno i laboratori di lettura per bambini e le visite guidate, mentre alle 15.30 partirà da Piazza Pertini lo spettacolo itinerante delle Maschere Sarde “Is Scruzzonis” di Siurgus Donigala. Sempre alle 15.30 e alle 16.30 sono previste nuove visite e, in Piazza Municipio, il concerto dei Cordas et Cannas con degustazione di prodotti tipici.

La giornata culminerà alle 18.00 con lo spettacolo pirotecnico musicale, seguito alle 18.30 dall’ultimo momento di festa con balli in piazza e musica con Poesias. Con la tappa di Guasila, Saboris Antigus 2025 rinnova la sua missione di valorizzare le comunità locali attraverso le arti, i sapori e le tradizioni che raccontano la Sardegna più autentica.

© Riproduzione riservata