Tre palchi, tre atmosfere, tre giorni di energia continua: Cagliari si prepara a salutare il 2025 con un Capodanno che non lascia pause né confini.

Dal 30 dicembre al Primo gennaio, la città si trasforma in un palcoscenico diffuso, dove ogni piazza racconta un genere, una storia, un pubblico.

Il cuore della festa batterà la notte del 31 dicembre in piazza Yenne, dove un trittico tutto al femminile accenderà la serata.

Ad aprire il programma sarà Mimì Caruso, la giovane rivelazione che ha conquistato X Factor 2024. A seguire arriverà la voce inconfondibile di Giusy Ferreri, artista dei record: un disco di diamante, 16 dischi di platino e oltre quindici anni di hit che hanno segnato la musica italiana.

Poi, allo scoccare della mezzanotte, esploderà la performance più attesa: MYSS Keta, icona contemporanea, enigma mascherato e regina di spettacoli che ribaltano palchi e generi. Con loro, la presenza della cantante cagliaritana Luvi! e un dj set che farà ballare la piazza fino alle 1.45. A condurre, la comicità visionaria di Lucido Sottile.

In piazza San Giacomo la notte avrà il ritmo serrato del rap, con i giovani emergenti locali e il live di Sgribaz, una delle voci più rappresentative del collettivo “Nuova Sardegna”.

Al Bastione Santa Croce, invece, la colonna sonora sarà affidata ai dj JFK e Aste, nomi di punta della nightlife isolana.

La festa, però, inizia prima. Il 30 dicembre il Bastione Santa Croce ospiterà il format “Croccante”: dalle 18 alle 24, una lunga sessione dance firmata dai dj Sheldon, Raffaele Sanna, Matthew Mas, Maxime Catena e dal percussionista Pablo Puddu. In contemporanea, piazza San Giacomo offrirà uno spettacolo teatrale di Lucido Sottile, trasformando la vigilia del Capodanno in una vera anteprima.

Il primo gennaio la città riparte dalla musica: alle 15 il Bastione Santa Croce accoglierà Riccardo Mannai e la sua band, in un viaggio tra le grandi hit italiane dagli anni Sessanta a oggi; mentre dalle 16, in piazza San Giacomo, le atmosfere saranno del jazz, blues e funk grazie alle proposte del Jazzino.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata