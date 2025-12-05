Colpo fallito nella notte all’interno di una rivendita di impianti elettrici e industriali nella zona artigianale di Elmas.

Era da poco passata la mezzanotte quando le telecamere dell’impianto di videosorveglianza hanno ripreso sei malviventi, con il volto coperto da passamontagna che, dopo aver forzato il cancello d’ingresso, muniti di attrezzi da scasso si aggiravano nel piazzale della ditta e rovistavano all’interno dei mezzi parcheggiati.

La loro intrusione è stata intercettata dall'apparato di sicurezza della società di vigilanza Alarm System: dalla centrale operativa è partita la chiamata alle forze dell’ordine mentre una guardia giurata è stata inviata sul posto.

Un'altra immagine dei ladri in azione

Al suo arrivo i ladri si sono subito dati alla fuga. Le immagini hanno permesso di rilevare la targa di una delle auto: era una Panda, bianca, poi risultata rubata.

Con lo stesso modello di veicolo, e le medesime modalità, un gruppo di ladri (forse lo stesso, anche allora erano in sei) lo scorso 9 novembre aveva effettuato un’incursione all’interno della Rafco, in via dell’Agricoltura a Cagliari, per portare via la cassaforte: anche in quel caso l’assalto era stato sventato dall’intervento di una guardia giurata.

