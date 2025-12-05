Un grande pacco con dentro formaggi, dolci, pane, miele, marmellate ed altre prelibatezze locali. Lo riceveranno tutti i residenti a Castiadas che hanno più di 70 anni. Il generoso regalo, in occasione del Natale, è a cura del Comune guidato da Eugenio Murgioni. In tutto 240 pacchi del valore complessivo di diciottomila euro. Con una particolarità: tutte le confezioni sono prodotte dalle attività artigianali del paese.

«Vogliamo regalare un sorriso – ha sottolineato il primo cittadino - alle colonne portanti del nostro paese, alle persone cioè che hanno più di 70 anni. Nelle loro case, grazie a questa iniziativa, si respirerà ancor più l’aria di festa. Allo stesso tempo contribuiamo a far girare l’economia di Castiadas».

Non è la prima volta che il Comune di Castiadas - da quando alla guida c’è Eugenio Murgioni - promuove questo genere di iniziative. Con un grande apprezzamento da parte dei cittadini.

© Riproduzione riservata