Un Natale speciale a Castiadas: pacchi regalo con prodotti del territorio per tutti gli over 70In tutto 240 scatole pronte per raggiungere le tavole dei residenti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un grande pacco con dentro formaggi, dolci, pane, miele, marmellate ed altre prelibatezze locali. Lo riceveranno tutti i residenti a Castiadas che hanno più di 70 anni. Il generoso regalo, in occasione del Natale, è a cura del Comune guidato da Eugenio Murgioni. In tutto 240 pacchi del valore complessivo di diciottomila euro. Con una particolarità: tutte le confezioni sono prodotte dalle attività artigianali del paese.
«Vogliamo regalare un sorriso – ha sottolineato il primo cittadino - alle colonne portanti del nostro paese, alle persone cioè che hanno più di 70 anni. Nelle loro case, grazie a questa iniziativa, si respirerà ancor più l’aria di festa. Allo stesso tempo contribuiamo a far girare l’economia di Castiadas».
Non è la prima volta che il Comune di Castiadas - da quando alla guida c’è Eugenio Murgioni - promuove questo genere di iniziative. Con un grande apprezzamento da parte dei cittadini.