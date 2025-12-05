Armungia celebra l’8 dicembre con “S’Attobiu Armungesu”La manifestazione prenderà il via alle 9, con l’apertura dell’esposizione di artigianato e prodotti tipici, affiancata dalla mostra dei presepi rionali
Una giornata all’insegna della tradizione con “S’Attobiu Armungesu – Presepius de biscinau”, l’atteso appuntamento dell’8 dicembre organizzato dall’associazione Culturale 8 Dicembre in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e il Sistema Museale del territorio.
La manifestazione prenderà il via alle 9, con l’apertura dell’esposizione di artigianato e prodotti tipici, affiancata dalla mostra dei presepi rionali, protagonisti indiscussi della tradizione natalizia locale.
A seguire, alle 10:30, spazio ai più piccoli con un momento di animazione dedicata ai bambini, curato dal gruppo Let’s Rox, per portare allegria e intrattenimento nel cuore della festa.
Il centro storico diventerà un punto di ritrovo conviviale alle 13, quando prenderà forma un percorso gastronomico pensato per valorizzare sapori e piatti tipici del territorio, offrendo ai presenti un viaggio enogastronomico immerso nelle vie del paese.
Nel pomeriggio, alle 16, si terrà l’estrazione della lotteria, appuntamento sempre molto partecipato.
A seguire, alle 17, la comunità si raccoglierà per la Messa, cui farà seguito la tradizionale processione con i fucilieri, momento profondamente sentito e legato alle radici culturali e religiose di Armungia.
La festa proseguirà poi con uno dei momenti più scenografici della giornata: alle 18 è previsto uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo invernale sopra il borgo.
La chiusura dell’evento, alle 19, sarà affidata al gruppo “Dilliriana”, che accompagnerà i partecipanti fino al termine della giornata.