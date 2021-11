Si estende a Sinnai il cantiere per la messa in opera della fibra ottica. I lavori hanno già interessato il quartiere all’ingresso del paese che si sviluppa tra le vie Rossini e strade limitrofe, le vie Perra, Concas. Ieri hanno interessato un nuovo tratto della via Matteotti con la fascia di copertura che si allarga e che nei prossimi mesi sarà estesa anche in altre aree.

Un grosso progetto che sta ovviamente comportando nuovi tagli sull’asfalto che vengono comunque subito provvisoriamente sistemati in attesa di un intervento conclusivo di nuova bitumazione. I lavori sono andati avanti anche in questi giorni a dispetto delle piogge.

© Riproduzione riservata