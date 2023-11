Appuntamento dei ciclisti della Karel sport e dell’Aquascan, due delle tante società di Sinnai, con Vittorio Serra sui tornanti di Monte Arrubiu. Serra, 66 anni, ha vinto a tutti i livelli nella penisola e in Sardegna conquistando anche sei edizioni della durissima Serpilonga sui monti di Sinnai e Burcei.

I suoi "allievi" lo hanno seguito per una mattinata cogliendo i segreti del suo passato da campione. Tra gli altri ha partecipato anche il suo grande allievo Mauro Vacca che come lui ha conquistato sei successi alla Serpilonga e che ora ha la possibilità di superare il maestro.

Presente inoltre il presidente dell’Aquascan, Mario Argiolas, che ha annunciato che ad aprile organizzerà una point to point (40 km con 1200 metri di dislivello positivo) a Soleminis con la collaborazione della SC Cagliari. Vittorio Serra, medico dentista, continua a viaggiare in bici anche per lavoro. «In mezzo al traffico in bici si arriva prima che in auto».

