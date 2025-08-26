Alessio Vargiu, morto a quattro mesi a Settimo San Pietro: la perizia necroscopica rinviata di un giornoIl sindaco Gigi Puddu intanto proclama il lutto cittadino nel giorno del funerale
Si farà giovedì la perizia necroscopica sulla salma di Alessio Vargiu, il bambino di 4 mesi di Settimo San Pietro morto nella camera da letto dei genitori, dopo essere rimasto probabilmente imprigionato fra la culla e il comodino.
La perizia necroscopica era prevista per domani. Oggi è slittata di un giorno.
Il magistrato inquirente, Rita Cariello, ha dato l'incarico al medico legale professor Roberto Demontis che ieri ha effettuato un sopralluogo con i carabinieri di Sinnai, nell'abitazione dove si è consumata la tragedia.
Intanto il sindaco Gigi Puddu ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno del funerale che potrebbe essere celebrato venerdì prossimo.