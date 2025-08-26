Si farà giovedì la perizia necroscopica sulla salma di Alessio Vargiu, il bambino di 4 mesi di Settimo San Pietro morto nella camera da letto dei genitori, dopo essere rimasto probabilmente imprigionato fra la culla e il comodino.

La perizia necroscopica era prevista per domani. Oggi è slittata di un giorno.

Il magistrato inquirente, Rita Cariello, ha dato l'incarico al medico legale professor Roberto Demontis che ieri ha effettuato un sopralluogo con i carabinieri di Sinnai, nell'abitazione dove si è consumata la tragedia.

Intanto il sindaco Gigi Puddu ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno del funerale che potrebbe essere celebrato venerdì prossimo.

© Riproduzione riservata