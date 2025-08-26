Villasimius, ombrelloni sulle dune di Punta Molentis: «Servono più controlli»La richiesta dell’associazione delle Guardie Ambientali
Più controlli per evitare che le persone piazzino gli ombrelloni sulle dune di sabbia, a Punta Molentis. A richiederlo è l’associazione Guardie Ambientali di Villasimius.
«Vedere persone piazzare ombrelloni sulle dune di sabbia nonostante i chiari divieti – sottolineano in una nota - è un problema serio che mina gli sforzi per la conservazione dell'ambiente. I cartelli di divieto non sono messi per limitare il divertimento, ma per proteggere l'ambiente. Ignorarli non è solo una mancanza di rispetto per le regole, ma un atto che danneggia direttamente un patrimonio naturale che appartiene a tutti».
I volontari invitano dunque le istituzioni a non ignorare questi comportamenti «soprattutto nei confronti di altri fruitori di quella spiaggia e di chi ama il proprio territorio e si batte per la sua salvaguardia».
Molti più controlli, insomma, e magari rivedere anche il numero degli accessi in spiaggia.