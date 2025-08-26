Serata movimentata in un locale notturno del litorale quartese, dove i carabinieri hanno portato a termine un’operazione antidroga che ha portato a una denuncia e a due segnalazioni per consumo personale.

L’intervento è scattato dopo alcune segnalazioni su presunti “movimenti sospetti” all’interno del club, molto frequentato nel periodo estivo.

I militari della stazione temporanea di Flumini di Quartu, supportati dai colleghi di Monserrato, hanno predisposto un servizio di osservazione e controllo protrattosi fino alle prime ore del mattino.

L’attenzione si è concentrata su un giovane avventore, notato per i suoi atteggiamenti guardigni e i contatti rapidi con altri clienti. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di sei bustine di cocaina (per circa 3 grammi) e di diversi involucri di Mdma in cristalli (oltre 4 grammi). Si tratta di un 22enne disoccupato di Cagliari, già noto alle forze dell’ordine, denunciato in stato di libertà per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Durante i controlli, altri due ragazzi sono stati sorpresi con piccole quantità di sostanze stupefacenti: un 24enne cagliaritano, con meno di un grammo di hashish, e un 23enne studente nigeriano, trovato con 1,7 grammi di cocaina. Per entrambi è scattata la segnalazione alla Prefettura di Cagliari come assuntori.

L’operazione rientra nei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio predisposti dal Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, che in estate intensifica la vigilanza nei luoghi di maggiore aggregazione. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare un eventuale coinvolgimento del locale e valutare possibili provvedimenti amministrativi nei confronti del gestore, fino alla sospensione della licenza.

