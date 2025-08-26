Monserrato, fermato al volante di un’auto rubata: denunciato un 37enneLa denuncia del furto risale al 28 luglio: la targa era stata contraffatta con un pennarello per eludere i controlli
È stato fermato mentre percorreva le vie del centro di Monserrato alla guida di una Fiat Punto rubata e con la targa contraffatta. Protagonista un 37enne disoccupato di Selargius, già noto alle forze dell’ordine, denunciato dai Carabinieri in stato di libertà per ricettazione e riciclaggio.
L’auto era stata rubata il 28 luglio scorso e denunciata presso la Stazione di Pirri. Nel corso dei controlli i militari hanno scoperto che la targa era stata modificata in modo rudimentale, con i caratteri modificati con un pennarello indelebile: un tentativo grossolano per eludere eventuali controlli.
Il veicolo è stato recuperato e restituito al proprietario, mentre la posizione dell’uomo è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Cagliari.
(Unioneonline/v.f.)