È stato fermato mentre percorreva le vie del centro di Monserrato alla guida di una Fiat Punto rubata e con la targa contraffatta. Protagonista un 37enne disoccupato di Selargius, già noto alle forze dell’ordine, denunciato dai Carabinieri in stato di libertà per ricettazione e riciclaggio.

L’auto era stata rubata il 28 luglio scorso e denunciata presso la Stazione di Pirri. Nel corso dei controlli i militari hanno scoperto che la targa era stata modificata in modo rudimentale, con i caratteri modificati con un pennarello indelebile: un tentativo grossolano per eludere eventuali controlli.

Il veicolo è stato recuperato e restituito al proprietario, mentre la posizione dell’uomo è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Cagliari.

