Un 39enne, disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della Stazione di Serramanna, con il supporto dei colleghi di Villamar, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di aver maltrattato e perseguitato la compagna, una donna residente a Serramanna, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i comportamenti violenti e minacciosi sarebbero iniziati nel luglio scorso, sfociando in episodi ripetuti che hanno portato la vittima a sporgere querela.

Le indagini hanno permesso di documentare anche un fatto particolarmente grave: l’indagato avrebbe esploso un colpo con un fucile a piombini, arma di libera vendita, colpendo la donna al volto e procurandole lesioni. La vittima, dopo aver denunciato, ha potuto contare sul sostegno immediato dei Carabinieri e delle strutture territoriali impegnate nella lotta contro la violenza di genere.

In seguito alla richiesta della Procura, la magistratura ha disposto la misura cautelare in carcere, eseguita questa mattina. L’uomo è stato rintracciato e trasferito presso la casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa del processo.

(Unioneonline/Fr.Me.)

