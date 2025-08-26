Lettera aperta ai cittadini del sindaco di Settimo San Pietro Gigi Puddu, dopo la tragedia che ieri sera ha sconvolto il paese con la morte del piccolo Alessio di quattro mesi.

«Cari concittadini, a volte – ha scritto il sindaco - è difficile trovare le parole adatte per esprimere uno stato d’animo. Nella serata di ieri abbiamo appreso con immensa tristezza ed incredulità la notizia della tragica scomparsa del piccolo Alessio, di soli 4 mesi, che ci ha lasciato tutti attoniti e senza parole. In questo momento di indicibile sofferenza, a nome di tutta la nostra comunità esprimo il più sincero cordoglio e profonda vicinanza, e ci stringiamo tutti alla mamma Laura, al papà Antonio ed ai familiari tutti, colpiti da questo dolore che nessuna parola purtroppo è in grado di lenire».

La morte del bimbo è legata ad una tragica fatalità: la mamma lo ha messo a letto con le premure di sempre, dopo poco è tornata indietro: il piccolo si era mosso scivolando fra il letto e un mobile morendo forse per una asfissia. Inutili tutti gli interventi dei sanitari del 118.

Per il piccolo Alessio non c'è stato nulla da fare. La salma è stata poi trasportata al Brotzu per la perizia necroscopica che sarà effettuata domani dal medico legale professor Roberto Demontis su disposizione della Procura.

© Riproduzione riservata