L’evento
26 agosto 2025 alle 12:46
Donori, “Notturno armonico” tra canto e musicaUn viaggio musicale tra le note senza tempo di W.Amadeus Mozart
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un incontro tra polifonia e musica colta. Un viaggio musicale tra le note senza tempo di W.Amadeus Mozart. Sabato prossimo, alle 20, nel giardino dell’ex Montegranatico di via Vittorio Emanuele andrà in scena “Notturno armonico”, spettacolo presentato da Emma Pes che vedrà protagonisti il coro polifonico “Sa Defenza” di Donori e l’ensemble “Auras”.
L’evento, organizzato dal Coro “Sa Defenza” in collaborazione con il Comune dei Donori è aperto a tutta la comunità.
© Riproduzione riservata