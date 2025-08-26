L’amministrazione comunale di Sinnai ha pubblicato una manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione di due eventi per la promozione e tutela della poesia improvvisata campidanese.

Ha aderito il Circolo Legambiente Su Tzinnibiri, con il seguente programma e la partecipazione di diversi cantadoris dialettali di Sinnai e dei centri vicini:

- primo evento “Atobiu cun su cantu de sei”, previsto per il giorno 29 agosto alle 19.30 nella corte della Biblioteca comunale;

- secondo evento: “Atobiu cun su cantu de sei”, previsto per il giorno 5 settembre alle 20.30 nello spazio antistante la Chiesa parrocchiale di Solanas.

