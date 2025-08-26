Solanas, canto improvvisato campidanese: due eventi in bibliotecaL’amministrazione comunale di Sinnai ha pubblicato una manifestazione di interesse
L’amministrazione comunale di Sinnai ha pubblicato una manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione di due eventi per la promozione e tutela della poesia improvvisata campidanese.
Ha aderito il Circolo Legambiente Su Tzinnibiri, con il seguente programma e la partecipazione di diversi cantadoris dialettali di Sinnai e dei centri vicini:
- primo evento “Atobiu cun su cantu de sei”, previsto per il giorno 29 agosto alle 19.30 nella corte della Biblioteca comunale;
- secondo evento: “Atobiu cun su cantu de sei”, previsto per il giorno 5 settembre alle 20.30 nello spazio antistante la Chiesa parrocchiale di Solanas.